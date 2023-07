SUSPEITO DE RAPTAR E MATAR ADOLESCENTE DE 15 ANOS É ENCONTRADO MORTO EM POUSADA DE MOSSORÓ

O principal suspeito do rapto e desaparecimento da adolescente Emily Félix, em Patu, teve seu corpo encontrado sem vida na tarde desta terça-feira (18) em uma pousada no bairro Ouro Negro, em Mossoró.

Tallyson Vagner Dantas de Almeida, 21 anos, chegou a ser detido e prestar esclarecimentos na Delegacia de Patu, mas foi liberado posteriormente devido à falta de provas contundentes.

Ele foi encontrado enforcado dentro do quarto da pousada.

Os familiares da vítima afirmaram ter encontrado sandálias, a calcinha pertencente à jovem e uma cueca que supostamente seria do criminoso. No entanto, o paradeiro do corpo da adolescente ainda é desconhecido, deixando a comunidade revoltada.

O corpo de Tallyson foi removido pelo ITEP. A Polícia Civil continua investigando o ocorrido.

Ismael Sousa