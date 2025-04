TANGARÁ CELEBRA AVANÇOS NOS PRIMEIROS 100 DIAS DE GESTÃO

A Prefeitura de Tangará comemora os primeiros 100 dias de gestão com ações concretas que reforçam o compromisso com o desenvolvimento do município. Desde o início do mandato, a administração tem atuado em diversas frentes, com investimentos que já refletem na melhoria da qualidade de vida da população.

Na educação, foram entregues 2.400 kits escolares e realizadas reformas em escolas da rede municipal. O setor de obras também avançou com a revitalização do Matadouro Público e do Ginásio Carlos Alberto de Souza, além da pavimentação de ruas, limpeza urbana e substituição de mais de 300 lâmpadas por iluminação em LED. A cultura foi valorizada com eventos como o Tangará Fólia e o Femptur, enquanto o Tangará Junino já está em preparação. No esporte, a Copa Verão e a Copa de Futsal Feminino movimentaram a economia e incentivaram a prática esportiva. Já na zona rural, mais de duas mil horas de corte de terra e ações de apoio ao agricultor marcaram os primeiros meses da gestão.

“Nosso foco é cuidar das pessoas e fazer Tangará avançar em todas as áreas. Esses 100 dias são apenas o começo de um trabalho que seguirá firme, com transparência, responsabilidade e, principalmente, com amor pela nossa cidade”, destacou o prefeito Augusto Alves.

