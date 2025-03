TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: PREFEITO HÉLIO CONTRATA EMPRESA PARA FORNECER SACOLAS PLÁSTICAS POR R$ 11 MIL

A Prefeitura de Guamaré realizou a dispensa de licitação para contrata a empresa COMERCIAL TRAMPOLIM COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº: 15.198.036/0001-07, especializada no fornecimento de sacolas plásticas personalizadas, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social na entrega do peixe, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, pelo o valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais).

O ato foi publicado na edição desta terça-feira (18), no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN).