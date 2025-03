TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: PREFEITO HÉLIO CONTRATA EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA SAÚDE POR R$ 16 MIL

A Prefeitura de Guamaré realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com o parecer jurídico, e contratou a empresa JBR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob CNPJ: 32.474.670/0001-36, especializada em manutenção de extintores para atender as necessidades das unidades de saúde do Município de Guamaré, pelo o valor de R$ 16.175,00 (Dezesseis mil e cento e setenta e cinco reais).

A matéria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN).

Clique aqui: Termo de Dispensa de Licitação JBR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA