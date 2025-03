TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: PREFEITO HÉLIO FAZ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR R$ 59,2 MIL

A Prefeitura de Guamaré realizou a dispensa de licitação em conformidade com o parecer jurídico, e contratou a empresa MAIS TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ: 97.522.401/0001-43 – especializada na locação de veículos, que incluirão motoristas e combustíveis para o transporte das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Guamaré, de acordo com as especificações do Termo de Referência, pelo o valor de R$ 59.200,00 (Cinquenta e nove mil e duzentos reais).

A publicação foi expedida nesta segunda-feira de Carnaval (03), no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN)

Clique aqui: Termo de Dispensa MAIS TRANSPORTES LTDA