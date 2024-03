TERRA DE ÁRABES: PREFEITURA DE GUAMARÉ TEM ARRECADAÇÃO SUPERIOR 18 MILHÕES SOMENTE EM FEVEREIRO DE 2024

Atualmente, o Qatar é um dos países mais ricos do mundo, quando se considera a riqueza dividida pelo total da população. Na cidade onde seu nome originou da junção das palavras água e maré, por estar localizada às margens dos rios Aratuá e Miassaba e, que tem orçamento previsto para 2024 de R$ 270.697.465,00 (duzentos e setenta milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), fechou o mês de FEVEREIRO com uma arrecadação superior a R$ 18 milhões.

Porém, os valores exatos de R$ 18.478.504,22 foram inferiores ao mesmo período do ano anterior, na ordem de R$ 19.948.478,93 (fevereiro/2023). Os dados foram subtraídos do portal do Banco do Brasil – Setor Público/Transferências Constitucionais, conforme se observa do link abaixo:

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=239172

PASSO A PASSO: acessando o link é somente incluir o nome do beneficiário: GUAMARE (sem acento) e continuar. Em seguida, selecionar o período inicial e o final, além do fundo (que no caso deve ser escolhido TODOS).

ARRECADAÇÃO PRÓPRIA – ISS

Além das receitas acima, o blog conseguiu apurar que o município tem outra fonte de recurso, trata-se do Imposto Sobre Serviço (ISS), esse que tem uma média mensal de arrecadação no valor de 1,3 milhões, o que correspondendo a cerca de R$ 15.600.000,00 ao ano.

Os recursos somados no mês corrente apresentam receitas de R$ 19.778.504,22 (dezenove milhões, setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e quatro reais e vinte dois centavos). Por dia, o município de Guamaré tem disponível R$ 682.017,38 (seiscentos e oitenta e dois mil, dezessete reais e trinta e oito centavos).

ARRECADAÇÃO COM IPTU INDUSTRIAL

Nessa matemática, não está incluído o IPTU INDUSTRIAL, que proporcionará uma receita extra somete no ano de 2024 no valor de R$ 15 milhões.

ARRECADAÇÃO EM RAZÃO DE OUTRO MUNICÍPIO

O Município de São Paulo do Potengi com uma população estimada em 16.786 habitantes, tem arrecadação inferior.

No mês de fevereiro de 2024, o município arrecadou o valor de R$ 7.202.261,96 (sete milhões, duzentos e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), ou seja, 63,59% a mais para atender uma população menor.

Pior, segundo dados do IBGE, no que toca ao IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, cuja medida é composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O município de São Paulo do Potengi tem mesmo índice de Guamaré. Assim, enquanto em São Paulo do Potengi apresenta índice de 0,622, Guamaré com toda sua arrecadação apresenta 0,626.

Não tem como explicar o inexplicável.

NOTA DO BLOG

Os dados apresentados nesta matéria podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta mudança se dá devido ao portal da transparência não possuir um sistema de atualização automática.

Muitas vezes uma informação publicada no portal é modificada em até 10 ou 15 dias depois do fechamento do mês, quando se conclui a alimentação do sistema. Vale lembrar que o mês de fevereiro só teve apenas 29 dias.

Deste modo os valores apresentados na matéria poderão aumentar substancialmente à medida que o portal da transparência do município é atualizado.