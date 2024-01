Terremoto de 7,6 graus atinge Japão, que emite alerta de Tsunami

Um poderoso terremoto de magnitude 7,6 graus na escala Richter (que vai até 9) atingiu a Península de Noto, na costa noroeste do Japão, seguido por mais de 50 tremores secundários, destruindo casas e estradas e desencadeando um alerta generalizado de tsunami.

Seis casos de edifícios desabando com pessoas presas dentro foram relatados após os tremores desta segunda-feira (1), disse o chefe de gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, em entrevista coletiva.

O governo enviou as Forças de Autodefesa para a área, enquanto os serviços de emergência foram inundados com chamadas, acrescentou.

Um grande incêndio eclodiu na cidade de Wajima, parecendo se espalhar por vários edifícios, mostrou um vídeo da emissora NTV. A cidade foi atingida por um tsunami de pelo menos 1,2 metros, o maior relatado pela NHK.

O Japão emitiu um alerta de tsunami para quase toda a sua costa ocidental após o terremoto – áreas ao norte, como Hokkaido, registraram tsunamis. Os residentes foram alertados para seguir para locais mais elevados, longe da costa, e lá permanecer até que o alerta seja suspenso.

Alguns serviços ferroviários foram suspensos e as centrais elétricas interromperam as operações, enquanto várias estradas e uma pista de aeroporto foram fechadas devido aos danos. As autoridades verificaram os reatores nucleares. Os serviços de telefonia móvel também foram afetados devido ao terremoto.

Um novo tsunami de até 3 metros ainda poderá ocorrer, segundo a emissora pública NHK. O alerta de tsunami se estendeu da principal ilha do norte do Japão, Hokkaido, até a principal ilha do sudoeste, Kyushu. A Coreia do Sul também registou pequenos tsunamis em algumas áreas, informou o Korea Times.

A Agência Meteorológica do Japão alertou que os residentes devem estar alertas para tremores secundários potencialmente grandes durante a próxima semana.

Fonte: Bloomberg