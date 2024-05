TODOS OS CAMINHOS LEVA HOJE AO DESAFIO DE X1 NA ARENA ARATUÁ EM GUAMARÉ

Habilidade, ousadia e muito talento. Esses são alguns dos ingredientes encontrados nos desafios de x1 (um contra um). A modalidade, que vem fazendo sucesso em várias partes do Brasil, também ganhou espaço em Guamaré.

Seja na zona rural ou nas quadras espalhadas pela cidade do ouro negro, o público chega junto e vibra com as jogadas iradas e gols incríveis. Os amantes deste esporte que virou febre apostam no melhor jogador, há até torcida organizada e vários patrocinadores pelo o craque do jogo.

Hoje, logo mais às 19h todos os caminhos leva a arena Aratuá, localizada na Rua professor João Batista., e o primeiro duelo será entre Pedro e Ricardo. As partidas desta sexta-feira (10), será transmitida ao vivo pela LIVE@DESAFIO_X1_GUAMARE.