TORNOZELEIRA ELETRÔNICA É ROMPIDA E ENCONTRADA EM MATAGAL PELA GUARDA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

A Guarda Municipal atendeu uma ocorrência no inicio da tarde desta quarta-feira (26), que movimentou as forças de segurança do município de Guamaré. Trata-se de uma tornozeleira eletrônica rompida e encontrada em um matagal, localizado próximo à comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré.

A suspeita é de que algum preso tenha rompido o aparelho, que é utilizado para monitorar eletronicamente o deslocamento durante o período de concessão do benefício autorizado pela Justiça.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Jabnean Batista, “populares informaram que um homem desceu da garupa de uma moto na estrada carroçal entre Baixa do Meio a cidade de Pedro Avelino, e teria arremessado um objeto dentro do mato e seguido viagem”.

Disse ainda que “o caso foi informado às forças de segurança do município, e da região, pois pode se tratar de um individuo de alta periculosidade. O item encontrado pelos os agentes da GM, é utilizado para o monitoramento e a fiscalização de presos que recebe da Justiça a alternativa do cumprimento da pena a distância ou de algum outro tipo de benefício temporário”. Comentou.

A tornozeleira eletrônica apresentava sinais de rompimento proposital na cinta de fixação. No equipamento apreendido, consta um número de série, através do qual a Polícia Civil tentará identificar qual pessoa fazia o uso da tornozeleira e a qual presídio estava vinculado.

O equipamento foi apreendido pela Guarda Municipal e encaminhado à 61ª Regional da Policia Civil de Guamaré, onde a autoridade competente tomará as devidas providências.