TRAGÉDIA EM AFONSO BEZERRA: MÃE E PADRASTO CONFESSAM ASSASSINATO DE CRIANÇA DE 2 ANOS

A cidade de Afonso Bezerra, no interior do Rio Grande do Norte, amanheceu nesta quinta-feira (15) abalada por uma tragédia que envolve a morte de uma criança de apenas dois anos. A Polícia Civil iniciou uma nova fase de buscas por restos mortais da menina, após a mãe e o padrasto confessarem que a mataram e enterraram o corpo em uma área onde funcionava uma antiga cerâmica, localizada na zona rural do município.

As buscas começaram na noite da última quarta-feira (14) e foram retomadas nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, com apoio da Guarda Municipal de Afonso Bezerra e da Polícia Militar. Até o momento, no entanto, os agentes não localizaram os restos mortais da criança. A área é extensa e de difícil acesso, o que dificulta o trabalho das equipes.

Segundo a investigação, o crime teria ocorrido há cerca de um ano. O corpo da criança foi ocultado sem qualquer comunicação às autoridades. A confissão recente do casal chocou ainda mais a população ao revelar que a menina foi brutalmente agredida pela própria mãe antes de morrer.

O auto de prisão em flagrante foi encaminhado à Justiça, que deverá agendar uma audiência de custódia para decidir se os dois seguirão presos ou responderão em liberdade. O casal está sob a proteção da Polícia Civil.

A população de Afonso Bezerra está em choque e revolta diante da brutalidade do crime. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso, inclusive se houve premeditação e se outras pessoas podem ter contribuído para a ocultação do corpo.

