TRE CANCELA MAIS DE 49 MIL TÍTULOS NO RN

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) divulgou nesta segunda-feira (26) que mais de 49 mil eleitores tiveram seus títulos cancelados no estado por não votarem, não justificarem a ausência ou não pagarem as multas referentes aos três últimos pleitos eleitorais. O cancelamento atingiu eleitores de 66 zonas eleitorais em todo o RN, sendo que Natal concentrou mais de 18 mil casos distribuídos em cinco zonas eleitorais.

O prazo para evitar o cancelamento se encerrou em 19 de maio. Pouco mais de 6 mil eleitores compareceram para regularizar a situação. No entanto, ainda é possível fazer a regularização presencialmente nos cartórios eleitorais ou pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em março, a Justiça Eleitoral identificou 56.807 eleitores potiguares em situação irregular. Em âmbito nacional, o TSE registrou mais de 5,3 milhões de títulos passíveis de cancelamento, dos quais 212 mil já foram regularizados.

O cancelamento ocorre em anos sem eleições, após a depuração do cadastro eleitoral, processo previsto em lei para identificar eleitores que não votaram, não justificaram a ausência e não quitaram as multas em três eleições consecutivas. O título cancelado impede o eleitor de votar, ser votado, assumir cargos públicos, participar de concursos ou obter documentos oficiais.

Vale destacar que eleitores com 16 e 17 anos, maiores de 70 anos ou analfabetos estão isentos do cancelamento, pois o alistamento e o voto são facultativos para esses grupos.

Justiça Potiguar

