TRÊS HOMENS SÃO MORTOS A TIROS NA AVENIDA PRINCIPAL DE PIPA

Três homens foram mortos a tiros na tarde desta terça-feira (3) na Avenida Baía dos Golfinhos, principal via de Pipa, em Tibau do Sul. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam próximas a um carro e foram atingidas por disparos efetuados por suspeitos que fugiram do local em outros veículos.

Equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) foram acionadas para realizar a perícia e recolher os corpos.

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada. A polícia informou que segue investigando o caso e em busca dos suspeitos.

