TRILHEIROS FAZEM PROTESTO APÓS JOVEM SER BALEADA EM PASSEIO NAS DUNAS DE JACUMÃ

Grupos de trilheiros, que fazem passeio com veículos 4 x 4, fizeram um protesto pacífico pelas dunas da Praia de Jacumã, município de Ceará-Mirim, Litoral Norte dstado, na tarde deste domingo (9). O ato é para protestar e cobrar segurança após uma jovem ter sido baleada na tarde de sábado (8) quando fazia um passeio de 4 x 4 no mesmo local.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por pelo menos três disparos – um na perna, outro no pé e um no abdômen. Ela foi socorrida para o Hospital Santa Catarina ontem e foi submetida à cirurgia na manhã deste domingo. A informação é de que a jovem está estável e segue em observação.

Testemunhas relataram à polícia que os disparos de arma de fogo ocorreram durante o passeio, no meio das dunas. A 7ª Companhia da Polícia Militar de Ceará-Mirim fez diligências no local, mas os suspeitos haviam fugido.

Fonte: Novo Notícias