Seguindo entendimento do ministro Benedito Gonçalves, à unanimidade o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do vereador do município de Macau, Genivan Baixinho, do partido Republicanos, como também de todos os candidatos eleitos do partido.

O ministro acatou recurso do MP Eleitoral que apontou a fraude na cota de gênero nas eleições 2020.