UBS DE DIOGO LOPES É A MAIOR OBRA EM SAÚDE PÚBLICA DA HISTÓRIA DE MACAU

O dia 15 de março de 2024 entrará para história da cidade, será o dia da inauguração da maior obra em Saúde Pública já realizada em nosso município, com investimentos de quase 1,5 milhões de reais para construção, aquisição de mobiliário e equipamentos, a UBS de Diogo Lopes terá uma estrutura moderna e de máxima qualidade para atender os mais de 3.500 habitantes daquela comunidade.

Vale salientar, que Dr. Zé foi o prefeito que implantou a primeira equipe de saúde da família em Diogo Lopes, levando médico, enfermeira e cirurgião-dentista para aquele distrito no seu segundo mandato.

E retornou novamente para mudar a realidade, tirando a UBS de um prédio antigo e locado para uma estrutura própria extremamente adequada, inovando ao implantar o primeiro consultório odontológico com dois equipamentos de odontologia para melhor servir a população, além de médico clínico geral, também, haverá serviços especializados em nutrição, psicologia, pediatria, ultrassonografias e outras especialidades. Em breve, a UBS também contará com veículo de apoio e novos equipamentos de informática fortalecerão o sistema de atendimento por prontuário eletrônico.

Desde que assumiu a Prefeitura Municipal de Macau, Dr. Zé não deixou a comunidade uma semana sequer sem atendimento médico, um fato ímpar na realidade de Diogo Lopes, que sofreu durante os últimos 20 anos, com a carência de médicos de forma contínua e regular.

A UBS Diogo Lopes terá capacidade para atender cerca de 1 mil pessoas todos os meses e o objetivo é maximizar os excelentes resultados obtidos nos últimos anos, com aumento do número de consultas médicas, ampliação do atendimento a hipertensos e diabéticos, aumento do número de consultas de pré-natal, a realização de coleta de material para exames laboratoriais na própria comunidade, ampliação do atendimento a mulher com o aumento da coleta de exames citopatológicos, maior número de proteses dentárias e ultrassonografias realizadas na história de Diogo Lopes, aperfeiçoamento da vacinação de crianças e principalmente a melhoria dos indicadores de saúde do Programa Previne Brasil.

Pois é, o Prefeito que pagou mais de 20 milhões de dívidas com servidores, precatórios e RPVs, que reconstruiu 15 escolas, que valorizou os servidores municipais com reajuste linear e salário em dia, é o Prefeito que mais investiu em Saúde Pública na história do município, porque é tempo de trabalho e continuar avançando.