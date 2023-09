Ultimo dia do Congresso Legislativo foi focado em comunicação, marketing politico e eleições municipais

Aconteceu neste sábado, (02/09), no Teatro Dix-huit Rosado, em Mossoró, o terceiro e último dia do IIº Congresso Interestadual do Legislativo, evento que reuniu legisladores de diferentes estados em torno de temas essenciais para o futuro da política. Nesse dia, o foco estava na comunicação, marketing político e nas eleições municipais de 2024, levando aos participantes conhecimentos importantes para aprimorar suas atividades legislativas.

A primeira palestra do dia foi conduzida pela jornalista Rayane Moreira, que é especialista em marketing político. Ela trouxe à plateia valiosos insights sobre a utilização das redes sociais no mandato legislativo. Em seguida, o advogado Cristiano Teixeira compartilhou seu conhecimento sobre licitações e contratos.

Emerson Saraiva, CEO da agência “Eleja.se” e especialista em marketing político, apresentou os “7 Segredos de um Grande Mandato”. Sua palestra trouxe tópicos importantes de como construir uma imagem política eficaz, destacando a comunicação estratégica e a conexão com os eleitores.

Finalizando as palestras, o advogado Emílio Duarte esclareceu dúvidas sobre questões jurídicas relacionadas às eleições de 2024. Tópicos como candidaturas laranjas, propaganda irregular, riscos de candidatura antecipada e abuso de poder econômico foram abordados na palestra.

“Foi uma oportunidade única para a troca de ideias e para absorver as melhores práticas que estão moldando a política. Nossos palestrantes trouxeram perspectivas sobre temas cruciais, desde comunicação e marketing político até questões jurídicas essenciais para o sucesso de nossos mandatos. A UVERN está comprometida em promover capacitação e aprendizados aos parlamentares”, destacou Edinor Albuquerque, vereador e presidente da UVERN.

Realizado pela União dos Vereadores do RN (Uvern) em parceria com o Instituto de Gerenciamento de Cidades (IGC), o IIº Congresso Interestadual do Legislativo proporcionou um ambiente de aprendizado e networking para os legisladores.

Blog Ismael Sousa