ÚLTIMOS DIAS PARA INSCRIÇÃO DO CONCURSO DA CAERN

Os interessados em concorrerem a uma das vagas oferecidas no concurso da Caern só têm mais uma semana para providenciar a inscrição. No dia 8, segunda-feira, a banca contratada para realizar o concurso, o IDECAN, encerra o prazo, que já havia sido prorrogado por meio de aditivo ao Edital nº 1, publicado em novembro. Com um total de 33 vagas, distribuídas entre cinco cargos de nível superior e quatro cargos de nível técnico, é uma oportunidade única para aqueles que buscam ingressar em uma empresa que possui arrecadação própria, salários atrativos e inúmeros benefícios para seus empregados.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site www.idecan.org.br. A inscrição custa R$ 120 para as vagas de nível superior e R$ 100 para as de nível médio. O concurso possui vagas e cadastro de reserva para os cargos de advogado, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro químico, técnico de controle ambiental, técnico de edificações, técnico de mecânica e técnico em instrumentação.

Ao todo, estão em jogo 693 oportunidades, considerando vagas imediatas e formação de Cadastro Reserva. Os salários oferecidos são de R$ 8.746,10 para os cargos de nível superior, e R$ 4.198,11 para os de nível técnico.

Além dos salários, a Caern oferece vantagens como vale alimentação no valor de R$ 1.401,71, plano de saúde, promoção por mérito, promoção por tempo de serviço, licença paternidade de 20 dias, entre outras vantagens, conforme estipulado no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Mais informações em https://idecan.org.br/