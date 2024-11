UM DOS MAIORES PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE POTIGUAR INAUGURA ARENA DE FUTEBOL SOCIETY EM MACAU

O programa Areninhas Potiguares, financiado com recursos do então senador Jean Paul Prates, entrega a 12ª das 72 unidades previstas pelo programa.

O programa Areninhas Potiguares chega na região salineira, inaugurando a unidade da cidade de Macau. Um espaço dedicado à prática do esporte e à promoção da qualidade de vida. Localizada no bairro COHAB, essa é a 12ª unidade inaugurada pelo programa Areninhas Potiguares, e é a primeira arena gratuita do município.

A inauguração está marcada para quarta-feira (13), às 17h, na própria Arena e promete ser um grande passo para o desenvolvimento do esporte em Macau.

O projeto foi viabilizado com recursos de emenda parlamentar do mandato do então senador Jean Paul Prates (2019 e 2023), em parceria com a prefeitura de Macau e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), através da Funcern, disponibilizando profissionais de educação física e capacitação para as equipes locais, garantindo que o espaço seja bem mantido e utilizado ao máximo.

As Areninhas Potiguares contam com uma infraestrutura que inclui gramado sintético, iluminação em LED, alambrado completo e banheiros. Serão ofertadas turmas de futebol masculino e feminino para crianças e jovens, além de outras modalidades de lazer.

Fonte: Asscom – Analice Lima