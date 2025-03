UNIÃO BRASIL VAI HOMENAGEAR 20 MULHERES E INSTITUIÇÕES DO RN NA 1ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DEFESA LILÁS

Nesta segunda-feira (31), 20 mulheres e instituições de destaque no Rio Grande de Norte serão homenageadas pelo União Brasil. Será a primeira edição do prêmio criado dentro do Defesa Lilás, um programa do partido que visa a promoção e difusão da participação política feminina, atuando na formação de lideranças em todo Brasil. Nessa edição, as agraciadas têm trabalhos reconhecidos nas áreas do empreendedorismo, saúde e segurança. O evento é para convidados e será realizado no Hotel Holiday Inn, em Natal.

“A ideia central do Defesa Lilás é fomentar o debate político de temas com relevância para nós mulheres, buscando a análise, criação e difusão de políticas públicas (programas, propostas legislativas e projetos especiais) federais, estaduais e municipais. Nesse início, estamos trabalhando com o tema: “Defesa da Mulher – segurança plena e a qualidade de vida das brasileiras”, e por isso sugeri a criação do prêmio pra valorizar e estimular esses trabalhos”, ressalta a deputada federal Carla Dickson.

DEFESA LILÁS

O programa integrado de formação política para mulheres conta com uma plataforma de EAD e um ambiente digital colaborativo onde a inteligência artificial vai auxiliar no desenvolvimento de ideias. As ações estão baseadas em três eixos.

Capacitar mulheres para analisar problemas sociais e debater de forma construtiva com quem pensa diferente para encontrar soluções. Engajar mulheres na criação colaborativa de políticas públicas utilizando uma plataforma digital com inteligência artificial para organizar as melhores. E mobilizá-las na implantação e avaliação das melhores políticas públicas em cidades estratégicas, fomentando a multiplicação dos resultados.

Mais informações sobre o programa podem ser obtidas no www.defesalilas.org.br

SERVIÇO:

Defesa Lilás – Homenagem a 20 mulheres e instituições de destaque no RN

Dia: 31/03/25

Local: Hotel Holiday Inn, Natal-RN

Hora: 19h