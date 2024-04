UNIÃO PSDB/CIDADANIA: VICE-PREFEITO DE MACAU TEM NOME CONFIRMADO COMO MEMBRO DA FEDERAL

O presidente nacional da Federação PSDB/Cidadania, o tucano Bruno Araujo (PE), assinou a Resolução n° 006/2024, que designa a nova composição dos integrantes da federação no Rio Grande do Norte. O advogado Julinho Queiroz, indicado pelo PSDB Potiguar, é o novo presidente do colegiado, que consta com 11 integrantes, entre eles, o vice-prefeito de Macau, Rodrigo Aladim.

“O PSDB e o Cidadania se unem na construção de convergência para fortalecer as chapas que serão homologadas em julho, nas convenções municipais”, afirmou Rodrigo Aladim.

Como vice-presidente da Federação PSDB/ Cidadania, assumiu a advogada Laura Helena, que é filha do ex-deputado Wober Júnior, dirigente do Cidadania. O advogado Alexandre Figueira e o jornalista Rodrigo Rafael foram designados pelo PSDB como secretário e tesoureiro estadual.