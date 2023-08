Valdir e Edilson do Peixe: Guamaré já teve exemplo de amizade e lealdade entre dois homens do povo!

A Bíblia nos conta uma história de amizade entre Jônatas e Davi que chama atenção por sua verdade e exemplo. A lealdade demonstrada por estes dois homens é exemplar; algo muito raro nos dias em que estamos vivendo, cujos valores dos relacionamentos humanos estão cada vez mais banalizados.

O texto bíblico descreve ainda que “a alma de Jônatas se ligou com a de Davi”. Além de ser um homem leal e íntegro, não era egoísta e soberbo; e que possuía um caráter humilde que colocava seus próprios interesses em segundo plano, destaca-se ainda mais por se tratar do filho do Rei Saul.

Segundo o livro de I- Samuel, 18, a amizade deles perdurou até a morte de Jônatas, quando coração de Davi ficou despedaçado com a perda de seu verdadeiro e melhor amigo.

Pois bem,

Amizade escrita na Bíblia entre Jônatas e Davi é lembrada até nos dias de hoje, e comparar ela com a amizade que existia entre o ex-vereador de Guamaré Valdir Morais, e Edilson do Peixe (in memória), não é pecado e nem ofende, pois ao ler a história nos vem à lembrança que apesar de ser rara, mas existiu lealdade entre esses dois amigos, homens do povo, Valdir e Edilson, e eu sou testemunha viva para contar aqui neste espaço essa linda história.

Em vida, a amizade deles sempre chamou atenção pela humildade, simplicidade, lealdade, confiança, retidão moral, honestidade, fidelidade, dedicação e sinceridade. Eles sempre estavam juntos, dividindo as tristezas e as alegrias. Edilson não se cansava de dizer: “Valdir é meu amigo, meu irmão camarada”. Na verdade Edilson era amigo de todos!

Edilson do Peixe, partiu para mais perto do pai a quase 4 anos, mas até hoje Valdir sente saudades dele, basta ele lembrar de algum momento vivido para se emocionar fácil. É visível a falta de um ombro amigo na vida deste homem público, que teve o privilégio de ter ao seu lado um Amigo com A maiúsculo.

Edilson dividia com alegria o pouco que tinha da pescaria com aqueles que mais precisavam… O povo! Um homem de bem, bacurau roxo, que partiu cedo aos 48 anos de idade, mas nos deixou um exemplo de um homem trabalhador, de família, leal, e acima de tudo, um amigo raro de encontrar nos dias de hoje.

Por fim,

Como bem escreveu o sábio rei Salomão, “as amizades multiplicam os amigos; mas, ao pobre, o seu próprio amigo o deixa” (Provérbios 19:4). Infelizmente é esse tipo de padrão de amizade que é tão comum em nossos dias, onde as pessoas se aproximam umas das outras apenas objetivando algum benefício próprio.

No entanto, o mesmo Salomão também escreveu que “em todo tempo ama ao amigo, na angústia se faz o irmão” (Provérbios 17:17). Certamente esse provérbio resume muito bem o tipo de amizade forte, sincera e exemplar que havia entre Jônatas e Davi, e que obviamente deve servir de exemplo para todos nós.