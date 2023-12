Veja como pagar conta de energia atrasada com até 90% de desconto

Os potiguares que possuem dívidas com a Neoenergia Cosern têm até a próxima sexta-feira (29) para ficarem em dia com a distribuidora pagando os débitos com até 90% de desconto e parcelando o montante em até 60 meses. O cliente pode fazer todo o processo de forma virtual, diretamente no site da empresa, o www.neoenergia.com.

Quem quiser aproveitar essa última chance de ficar em dia com a Neoenergia em 2023, terá duas possibilidades de negociação. A primeira é pelo Desenrola, do Governo Federal. Nessa opção, o cliente precisa possuir renda de até dois salários-mínimos ou estar inscrito no CadÚnico, e possuir débito negativado entre o dia 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Dependendo da dívida, os descontos podem chegar a 90% e o parcelamento mensal de até cinco anos.

Para quem não se encaixa nos critérios do Desenrola, a Neoenergia está disponibilizando a mesma negociação do programa do Governo Federal, com a única diferença de o parcelamento ser por meio do cartão de crédito, em, no máximo, 21 vezes.

Essa ação de negociação de débitos também é realizada nas demais distribuidora do grupo: Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Elektro (SP), Neoenergia Coelba (BA) e Neoenergia Brasília (DF).