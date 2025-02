VENDE-SE CASA E PONTO COMERCIAL RESTAURANTE SABOR DA CASA (CIÇÃO)

Você está procurando por um negócio próspero em uma localização privilegiada no coração de Guamaré? Apresentamos um restaurante bem estabelecido e lucrativo, pronto para ser adquirido por um novo proprietário empreendedor.

Além do restaurante Sabor da Casa, mas conhecido por restaurante do Cição, o empreendimento ainda conta com uma casa residencial no mesmo local, com uma localização estratégica de frente ao Rio Aratuá.

Um ambiente familiar, um ambiente acolhedor, seguro e de acesso conveniente para residentes locais, trabalhadores, turistas e frequentadores de eventos na cidade do ouro negro.

Espaço bem decorado e confortável, ideal para refeições de negócios, encontros casuais ou jantares especiais. Culinária Variada: Oferece um cardápio diversificado com opções de pratos tradicionais Sabor da Casa.

Não perca esta chance de se tornar o novo proprietário de um restaurante de sucesso em Guamaré. Entre em Contato para mais informações através do nosso WhatsAPP: (84) 991834085