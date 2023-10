Vereadores conhecem estrutura do Complexo de Assistência Social de Guamaré

Com a presença do prefeito Arthur Teixeira e representantes do Poder Legislativo de Guamaré, entre outras autoridades, foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (09), o Complexo de Proteção Especial do SUAS em Guamaré.

Participaram do ato solene, os vereadores Carlos Câmara, Diego de Lisete, Dedezinho e Thiago de Berg. O complexo é um espaço próprio e amplo, dividido em ambientes com salas para atendimento ao público, banheiros, auditório e brinquedoteca.

“Aqui serão oferecidos os serviços de média e alta complexidade para garantir a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência. Esse complexo atende uma demanda antiga para a política pública de assistência social de Guamaré e isso é motivo de alegria para nós que representamos o Poder Legislativo”, destacou o vice-presidente da Casa, vereador Dedezinho.

Segundo informou a Secretária de Assistência Social do município, Mariza Rodrigues, no complexo também irão funcionar também os serviços do Renascer: Programa de Medidas Socioeducativas de Guamaré, o Programa Família Acolhedora, a sala de Escuta Especializada e os demais Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI dentro da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

