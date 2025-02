VEREADORES SOLICITA MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM GUAMARÉ

Todos nós sabemos que, o acesso ao conhecimento é direito de todo cidadão, e por esta razão, os vereadores de oposição, Edinor Albuquerque (Podemos), Diego de Lisete (Podemos), Helder de Oliveira (PP) e Márcio de João Pedro (PP), assinaram e protocolaram requerimento na câmara, solicitando que o município compre material escolar básico, e distribua a todos os alunos matriculados na rede municipal, de forma gratuita.

Pais de alunos procuram os representantes do povo, e reivindicaram que seus filhos já se sentem muito prejudicados, com o anúncio mês passado que o inicio das aulas somente acontecerá no mês de março. Enquanto muitas escolas municipais no RN já tiveram inicio ao ano letivo, inclusive as escolas estaduais começam na próxima segunda-feira, dia 10, mas em Guamaré é diferente.

Segundo o vereador Edinor Albuquerque, “o requerimento protocolado na câmara, visa que a prefeitura de Guamaré cumpra seu dever de casa com os alunos, pais de alunos e a educação do município, para que seja distribuído material escolar a todos os alunos de forma gratuita. Muitas famílias, infelizmente, não têm condições de adquirir o material necessário para seus filhos, o que prejudica seu desenvolvimento escolar”, comentou.

A medida é essencial para promover a igualdade entre os alunos e aliviar o impacto financeiro enfrentado pelas famílias, especialmente as de baixa renda. A educação é o principal pilar para o desenvolvimento da nossa sociedade, e oferecer o básico, como material escolar, é garantir que nossas crianças tenham condições dignas de estudar.

Clique aqui: Requerimento Prot. 2025 – Material Escolar.