VICE-PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, DEPUTADA CARLA DICKSON VISITA MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A deputada Federal Carla Dickson (União Brasil-RN) foi ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome na manhã desta quinta-feira (20). Foi o primeiro compromisso oficial dela como vice-presidente da Frente Parlamentar Especial em Defesa das Comunidades Terapêuticas Acolhedoras da Câmara Federal. A nova composição foi formalizada oficialmente na quarta (19).

“Essa é uma pauta importantíssima. Eu creio em uma linha de cuidados onde as comunidades terapêuticas são essenciais. São elas que exercem um papel fundamental no acolhimento, reabilitação e ressocialização das pessoas que estão lutando para deixar as drogas. Reafirmo esse compromisso que começou no mandato anterior e asseguro que vou continuar buscando recursos para dar suporte a esse trabalho que transforma vidas”, destaca Carla Dickson.

De fato essa é uma bandeira antiga da deputada. No primeiro mandato, em emendas parlamentares, ela destinou R$ 650 mil para o Estado. Desse montante, tem recursos para o Hospital Severino Lopes, em Natal, e para o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da Polícia Militar. Mas tem também para diversas comunidades terapêuticas pelo interior.

“Para se ter uma ideia da importância desses recursos, duas dessas comunidades, a Manancial de Vida em Extremoz e a Nova Aliança em Nísia Floresta, construíram panificadoras escolas para os acolhidos. Lá eles aprendem uma nova profissão e quando saem podem conseguir novos empregos ou até empreender. É um trabalho transformador que tenho muita admiração”, ressalta a parlamentar.

Na audiência no Ministério do Desenvolvimento Social, a deputada foi recebida por Sâmio Falcão, Diretor do Departamento de Entidades de Apoio e Acolhimento Atuantes em Álcool e Drogas. Ele estava com a equipe da Assessoria Parlamentar do órgão. A parlamentar buscou novas informações e deixou o caminho aberto para a continuidade e expansão desse trabalho.

“É claro que vou lutar por mais recursos para as comunidades terapêuticas masculinas, mas vamos chegar às femininas também. Vamos buscar regularizá-las para que elas também possam ser beneficiadas. Precisamos dar oportunidades e transformar vidas dessas potiguares. Por que não abrir salões de beleza escolas por exemplo? Quero que elas descubram novas habilidades e abram os horizontes”, conclui a deputada.