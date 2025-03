VÍDEO: “VOU BUSCAR AS JUSTAS PUNIÇÕES QUE MORAIS MERECE”, DIZ EDUARDO BOLSONARO AO ANUNCIAR LICENÇA DO MANDATO E PERMANÊNCIA NOS EUA

Eduardo Bolsonaro afirmou que vai buscar punições ao Ministro do STF Alexandre de Moraes ao anunciar licenciamento temporário, não remunerado, do cargo de deputado federal, para ficar nos EUA.

“Da mesma forma que assumi o mandato parlamentar para representar minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar, sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua ‘Gestapo’ da Polícia Federal merecem”, afirmou.

“Muitos estão se perguntando “O Eduardo Bolsonaro vai voltar para o Brasil ou ficar nos EUA?”. Nesse vídeo coloco um ponto final a essa dúvida e anuncio a decisão mais difícil da minha vida, até o momento”, escreveu Eduardo na legenda do vídeo publicado.

Veja a íntegra abaixo: