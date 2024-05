ZAGUEIROFABRÍCIO BRUNO RECUSA PROPOSTA DO WEST HAM E FICA NO FLAMENGO

Esportes – GE

Esta quinta-feira virou o “dia do fico” no Ninho do Urubu. Fabrício Bruno recusou a proposta do West Ham, da Inglaterra, e decidiu permanecer no Flamengo. O motivo foi o salário oferecido.

Entre os clubes, estava tudo certo. O West Ham sinalizou ao Flamengo que pagaria 15 milhões de euros (R$ 84,3 milhões na cotação atual). Porém, Fabrício Bruno reavaliou a oferta salarial. A considerou baixa, afinal, não era significativamente maior do que recebe atualmente. Além disso, o vínculo com o West Ham terminaria no meio de 2028 enquanto o do Rubro-Negro vai até o fim do mesmo ano.