ZÉ DUDA E CABRAL DA PRESTAÇÃO QUEREM ADRIANO PREFEITO DE NOVO

O grupo político do candidato a prefeito Adriano Diógenes (Podemos), recebeu a adesão dos comerciantes Zé Duda e Cabral da Prestação, anunciada na caminhada da nação 20 no ultimo domingo (01), no assentamento encruzilha de onde a coligação realizava atos de campanha.

É possível perceber a espontaneidade capturada pelas lentes, onde: Zé Duda, Cabral da Prestação, Adriano Diógenes e sua vice Lisete, o candidato a vereador Netinho, deram as boas vindas aos novos aliados.

Além de empreendedores, com destaque comercial na comunidade de Baixa do Meio, os novos aderentes chegam para lutar e mudar Guamaré.

Adriano vem recebendo adesões de comerciantes, lideranças, militantes e ativistas políticos.

De casa em casa, de rua em rua, sem opressão e ameaças, Adriano vem fazendo uma campanha limpa, com propostas e com pé no chão ao lado de Lisete, dos vereadores e da militância do Podemos em busca de mais um voto.

O discurso de mudança fica cada vez mais evidente em cada gesto, em cada dialogo, em cada olhar, o povo demonstra claramente nas ruas que quer uma nova Guamaré, com oportunidades, saúde e educação, com retorno da dignidade do nosso povo.