FBI ASSUME INVESTIGAÇÃO E CONFIRMA QUE TRUMP SOFREU UMA TENTATIVA DE ASSASSINATO

O FBI assumiu as investigações pelo atentado contra Donald Trump em um comício na Pensilvânia neste sábado (13) e classificou o episódio como uma tentativa de assassinato. O agente especial do FBI Kevin Rojek declarou que foi “surpreendente” o atirador ter conseguido disparar várias vezes, destacando que questões sobre a segurança do evento deveriam ser dirigidas ao Serviço Secreto, responsável pela avaliação e implementação das medidas de segurança.

O tenente-coronel da Polícia Estadual da Pensilvânia, George Bivens, mencionou que as autoridades não descartam a possibilidade de que o ataque tenha sido realizado por mais de um indivíduo. Ele pediu à população que compartilhe vídeos e fotos do incidente para auxiliar nas investigações. O atirador, que usou um fuzil AR-15 no ataque contra Trump, foi morto pelo Serviço Secreto dos EUA.

Jovem Pan News