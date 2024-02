12 ANOS DEPOIS, MACAU LISTA COMO UM DOS DESTINOS MAIS PROCURADOS NO CARNAVAL

O município de Macau volta ao cenário turístico do Rio Grande do Norte durante o período carnavalesco após 12 anos, aparecendo na lista dos destinos mais procurados no Estado ocupando a 2ª colocação, de acordo com dados da Associação das Empresas de Transporte Intermunicipais de Passageiros do RN (Transpasse), que reúne as empresas do segmento rodoviário intermunicipal.

Os municípios de Caicó, Macau, São Miguel do Gostoso e Baía Formosa são os destinos mais procurados para as viagens de Carnaval junto às empresas de transporte, aponta a Transpasse.

A organização, programação eclética e o investimento da gestão do Prefeito Zé Antônio Menezes na realização do Carnaval 2024, contribui para o retorno do município de Macau a rota potiguar de destinos dos foliões para os 4 dias de festa de momo.