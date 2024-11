ATENTADO: SAIBA QUEM É O HOMEM IDENTIFICADO COMO RESPONSÁVEL POR EXPLOSÕES NO STF

O homem responsável por arremessar dois explosivos contra o STF, no início da noite desta quarta-feira, 13, foi identificado pelo Governo do DF como Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França, candidato a vereador de Rio do Sul/SC, em 2020, pelo PL.

Após atirar o segundo explosivo contra a estátua da Justiça, Francisco morreu no local.

Ele também foi identificado como o proprietário do carro carregado de fogos de artifício que explodiu no estacionamento localizado entre prédio da Corte e o Anexo IV da Câmara dos Deputados.

Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França, foi identificado como responsável por ataque ao STF.(Imagem: Reprodução/Redes Sociais)

Ataque premeditado

Nas redes sociais, o chaveiro Francisco Wanderley Luiz antecipou o ataque a bombas na sede do STF.

“Vamos jogar??? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda: William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso. Vocês 4 são VELHOS CEBÔSOS nojentos”, escreveu.

“Cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósito de matérias etc. Início 17h48 horas do dia 13/11/2024. O jogo acaba dia 16/11/2024. Boa sorte!!!”, prosseguiu.

