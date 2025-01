PREFEITURA PUBLICA DECRETO ESTABELECENDO CALENDÁRIO FISCAL PARA COBRANÇA DO IPTU INDUSTRIAL 2025

A Prefeitura de Guamaré publicou no Diário Oficial dos Municípios desta quarta-feira (08), o decreto que regulamenta o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) Industrial para o exercício de 2025.

O decreto 002/2025 assinado pelo prefeito Hélio Willamy Miranda da Fonseca, estabelece que o lançamento do IPTU Industrial ocorreu com data retroativa a 1º de janeiro de 2025. Conforme o documento, o pagamento será realizado exclusivamente em cota única, com vencimento definido para o dia 31 de janeiro de 2025.

