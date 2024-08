24º mega brega promete reunir público recorde neste sábado em macau

Na sua 24ª edição, o Mega Brega de Macau se renova e oferece novas atrações musicais que fizeram sucesso nos anos 90. A festa programada para este sábado, 03 de agosto, a partir das 21 horas, no Clube da Praia de Camapum, traz nomes consagrados da música, a exemplo de Leonardo Sullivan, Evaldo Freire, Beto Barbosa e Vicente Nery.

A banda prata da casa, Jorge do Acordeon, também é atração na noite que oferece opções de senhas individuais na pista, além de setores de mesas na pista e no camarote. Com a produção da dupla de empresários Anchieta Jácome e Elton Adrianni, as vendas dos acessos à festa, estão acontecendo em lojas físicas em Macau e na plataforma on line outgo.

Mais informações: (84) 99942-3303.