36º FICRO COMEÇA NESTA QUINTA COM EXPECTATIVA DE MOVIMENTAR R$ 25 MILHÕES

A 36ª Feira Industrial e Comercial da Região Oeste (Ficro) será aberta nesta quinta-feira, 12, na Estação das Artes Elizeu Ventania, em Mossoró. Organizada pela Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM) e apoiada por várias instituições, a Ficro é o maior evento multissetorial do interior do Rio Grande do Norte.

Com mais de 150 expositores, a feira abrange diversos setores econômicos, incluindo agronegócio, tecnologia, comércio e energias renováveis. A organização espera movimentar R$ 25 milhões em negócios, destacando-se como uma importante vitrine para empresas que buscam ampliar sua presença no mercado.

Ismael Sousa