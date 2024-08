3ª AGROPEC DE JANDAÍRA ACONTECE NESTA SEXTA E SÁBADO (16 E 17/08)

A Feira Agropecuária de Jandaíra-RN faz parte do Calendário de Exposições Agropecuárias do Rio Grande do Norte, com apoio do Governo do Estado. Nesta sexta (16), a programação começa às 14h, com estandes e exposições, e a solenidade de abertura oficial está marcada para às 19h. No sábado, a partir das 8h da manhã já haverá atividades acontecendo. Em ambas as noites, grandes artistas encerram o dia, com shows a partir das 22h. O evento acontecerá no Parque Severino Ramos da Câmara e é gratuito e aberto para todos os públicos.

O evento contou com cerca de 15 mil pessoas na edição de 2023, e a expectativa de público para este ano é de 20mil. A Arena Show trará Cavaleiros do Forró, Limão com Mel e Iguinho e Lulinha na sexta-feira, e Walkyria Santos, Júnior Vianna e Luan Estilizado no sábado, para unir produtores e visitantes de todo o estado em duas noites de festa inesquecíveis.

Ao longo da programação, teremos também palestras, exposição de animais com julgamento e premiação, exposição de maquinários e inovações para o campo, atendimentos veterinários, festival queijo quente, meliponicultura, pavilhão da agricultura familiar e artesanato, espaço para convivência e networking, espaço fazendinha, torneio leiteiro, oportunidades de negócios e acessos a linhas de crédito, gastronomia local na praça de alimentação, exposições de outros municípios no Pavilhão Mato Grande, espaço Sebrae e apresentações culturais locais. A Feira conta com a parceria da ANCOC RN, SAPE-RN, Emater, Emparn, IDIARN e Sebrae RN.

Confira a programação completa abaixo:

16/08/2024 (Sexta)

14h – 17h: Palestras

14h – 22h: Funcionamento da Praça de Alimentação

14h – 22h: Abertura do Pavilhão de Exposições

19h: Abertura oficial da Exposição

22h: Atrações Culturais na Arena Show

PALESTRAS – PALCO 1

14h – Boas Práticas Agrícolas: Tecnologias na produção para Redução de custos no campo

15h – Suinocultura na Agricultura Familiar: Oportunidades, Desafios, e Práticas de agregação

de valor

16h – Do pasto ao mercado: Práticas sustentáveis na criação de ovinos e caprinos

17h – Crédito Rural e Urbano: Acesso e benefícios para produtores e empreendedores do campo a cidade

PALESTRAS – PALCO 2

14h – Apresentação sobre os normativos do Programa Nacional de Crédito Fundiário

15h – Plano Safra 2024/2025 / MDA Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Estado do Rio Grande do Norte

15h30 – Políticas públicas da CONAB

16h – Direitos da terceira idade e mulheres (Lei Maria da Penha) / Apresentação da cartilha lilás

17/08/2024 (Sábado)

9h – 12h: Julgamento de Caprinos e Ovinos

9h – 17h: Palestras

9h – 22h: Abertura das Exposições

9h – 22h: Funcionamento da Praça de Alimentação

14h – 18h: Julgamento de Caprinos e Ovinos

22h: Atrações culturais na Arena Show

PALESTRAS – PALCO 1

09h – Energia solar e agricultura: Rodada de negócios com agentes financeiros

10h – Empreendedorismo Feminino: Desafios, Conquistas e Inspiração

15h – Produção de Queijos artesanais: Tradição, Sabor e Arte

16h – Meliponicultura Sustentável e seu potencial transformador

17h – Marketing para negócios rurais: Colhendo o futuro com sustentabilidade e tradição

PALESTRAS – PALCO 2

09h – Inteligência Artificial no Manejo integrado de Pragas e Doença

09h30 – Manejo Agroecológico de Pragas

10h – Acesso ao Crédito Rural

10h30 – Manejo da palma e consorcio com arbustos forrageiros

11h20 – Palmas associadas à fenos de arbustos forrageiros na dieta de cabras leiteiras

14h – Beneficio dos cadastros de imóveis rurais

16h – Ações locais e Territoriais