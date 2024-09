4 MESES DE ATRASO NOS PLANTÕES MÉDICOS E FALTA DE MEDICAMENTO PARA PRESSÃO DE 5 REAIS: MARCAM O ENTERRO DA SAÚDE DE GUAMARÉ

Saudade do tempo em que Guamaré tinha a saúde como cartão postal administrativo de uma cidade que entregava ótimos serviços de saúde. Saudoso era o tempo em que a população dizia que aqui não precisava de plano de saúde. Nostálgico o tempo em que os médicos disputavam para trabalhar no nosso município.

Contudo, a saúde de Guamaré está na lama, no fundo do poço, aquela imagem de município com qualidade na prestação dos serviços de saúde e assistência a população se apagou, afundou, caiu por terra.

O blog teve acesso a diálogos travados por profissionais da saúde, revelando que os profissionais estão desestimulados para trabalhar no município, marcado por atrasos de 4 meses, falta de medicamentos e outros.

A revolta dos profissionais é ainda maior quando a empresa que terceiriza serviços de plantão médico – SAMA, não dá retorno ou previsão dos pagamentos, deixando os médicos sem qualquer recebimento.

Vejamos nos prints:

CALOTE – ATRASO DE 4 MESES DE ATRASO

Os médicos estão sem receber plantões há 4 meses. O diálogo deixa claro, quem for trabalhar em Guamaré vai sabendo que não receberá em menos de 120 dias.

Ao mesmo tempo em que destacam: “grana tem”, deixando evidente a falta gestão ou prioridade.

FALÊNCIA FINANCEIRA E FALTA DE REMÉDIO

Nos diálogos os profissionais revelam que a cidade faliu financeiramente e que há 2 meses falta o medicamento Captopril (para pressão) que custa R$ 5 reais:

HONORÁRIOS MÉDICOS ATRASADOS EM 2023

Assustadoramente, destacam que ainda existem pagamentos atrasados no ano de 2023, o que prejudicou suas declarações de Imposto de Renda:

RESPOSTA BIZARRA DA SAMA

As conversações deixam claro que a SAMA tem atuado de forma desproporcional com os profissionais, ameaçando de substituição aqueles que tomarem a frente nos diálogos com a Prefeitura.

Sinceramente, imaginávamos que os médicos vinculados a SAMA, tivesse da empresa as informações necessárias. Porém, ameaçar seus profissionais por estarem cobrando o que lhes são devidos, é absurdo.

NOTA DO BLOG

A postura da SAMA revela um comportamento minimamente suspeito. Como uma empresa que não se justifica aos profissionais, constrange de substituição quem não recebe salários há 4 meses?

Ainda, que os profissionais mais antigos, ainda não deixaram os serviços em Guamaré com medo de não receberem os atrasados.

Os constantes atrasos deixam Guamaré em situação de queda na qualificação de suas equipes médicas, vez que os bons profissionais são disputados e, sem receber, migram para os municípios que pagam. Da forma como está sendo negligenciada a saúde no município, brevemente chegará o momento em que nenhum médico irá aceitar plantões em Guamaré.

O que se vive em Guamaré é um cenário de contradição: de um lado, quem não trabalha e ganha, vez que são inúmeros os casos de pessoas que ganham sem dar um dia de expediente ou vai somente bater o ponto na repartição pública. Do outro, quem veste a camisa e não recebe. No centro, a população que não tem os serviços que necessita e merece, estando à mercê da sorte.

Até quando meu Deus, até quando?