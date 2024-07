71% REPROVAM GOVERNADORA FÁTIMA. UM DESASTRE ADMINISTRATIVO

A governadora Fátima Bezerra é reprovada por 71% dos eleitores de Natal. Uma demonstração clara do desastre administrativo, que é o segundo mandato de Fátima. Um mandato que fracassou na educação, saúde, na recuperação de estradas, na segurança pública, que só existe em propaganda da Globo

Pesquisa do Instituto Seta e publicada no Blog do BG. A PESQUISA SETA/ BG/ NATAL O Governo Fátima Bezerra foi reprovado por 71%, enquanto 21% aprovam e 8% não responderam.

Mais impressionante são os 21% que aprovam esse governo. Do que vivem, do que se alimentam?

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 13 de julho, com 1800 entrevistados, margem de erro de 2,4%. A pesquisa foi registrada no TRE-RN com o número RN 04797/2024.

Blog Gustavo Negreiros