A CENSURA AO X E A PASSIVIDADE DOS JORNALISTAS

Por: Ismael Sousa

Estamos realmente satisfeitos com a censura imposta ao X (antigo Twitter) pelo ministro Alexandre de Moraes? A rede social, usada por milhões como principal fonte de informações e declarações de autoridades, está sendo silenciada no Brasil. Um país que ocupa o quarto lugar em número de usuários da plataforma agora vê seus jornalistas de mãos atadas, com seus trabalhos prejudicados, e tudo em nome de uma suposta “democracia” que mais parece ditadura.

É inaceitável que tantos profissionais estejam calados, temendo a mão pesada de um Judiciário cada vez mais autoritário. A censura ao X não é um caso isolado. É o início de uma escalada perigosa que logo se voltará contra outras plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok e, inevitavelmente, contra veículos de imprensa como jornais, blogs e sites.

O Brasil entrou, sem cerimônia, no clube dos países que mais censuram e reprimem a liberdade de expressão, ao lado de Rússia, China, Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua, Mianmar e Turcomenistão. Vamos assistir passivamente enquanto nossa liberdade é sufocada?

A censura ao X é só o começo. Se ficarmos calados agora, amanhã não teremos voz para gritar.