A OBRA DAS OBRAS: PESADELO DA ÁGUA EM GUAMARÉ ENTRA EM PAUTA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO RN

A independência hídrica de Guamaré foi um sonho sonhado por muitos e uma esperança sepultada por todos.

Em 2015, uma comitiva presidida pelo então Prefeito Hélio Willamy, engenheiro Keke Rosberg e os advogados Mauro Gusmão e Pedro Avelino, visitou a cidade espanhola de Barcelona para conhecer o processo de tratamento de água que remove sais dissolvidos, impurezas e contaminantes, transformando ao final, água do mar (salgada) em água potável (doce).

O ousado projeto prometia erradicar a falta d’água de Guamaré com uma oferta diária de 1.500m³ e um recuperador de energia para utilização nos prédios públicos, com custo estimado em mais de 10 milhões de reais.

A Câmara Municipal foi o palco da expedição da ordem de serviço que, segundo Hélio Willamy, quitaria a dívida social com o guamareense: “Estamos hoje dando o ponta pé no maior projeto de usina de dessalinização com recurso próprios de uma prefeitura no Brasil e para chegar até aqui, foi preciso capacidade para planejar, coragem para cortar até na própria carne economizar e se adaptar a nova realidade financeira que atravessa o município, penalizado também com a queda de receitas”.

Contudo, não demorou para o cenário alvissareiro ganhar contornos de pesadelo, instante em que o sonho do povo, suas necessidades e ansiedades fossem carregados pela ventania da desilusão.

Em decorrência, criou-se uma arena de gladiadores no parlamento. Assim, sob o discurso do sofrimento popular, a tribuna da Câmara Municipal foi utilizada para catapultar críticas e acusações, inclusive com revelação de dano ao erário pelo pagamento antecipado e a falta de garantia face o vencimento da apólice de seguro da operação.

Sem muito sucesso, a resposta veio tempos após pelo Tribunal de Contas do Estado, que ao processar uma “denúncia anônima”, inclusive fundada num PEDIDO DE INFORMAÇÃO ao Poder Executivo, trouxe ricos detalhes e documentos que apontaram uma série de irregularidades na contratação da empresa ACQUAPURA LTDA EPP:

Com o aprofundamento, o Tribunal compreendeu pela existência de irregularidades, as quais, acabaram por determinar o bloqueio dos bens do ex-prefeito Hélio Willlamy:

Amanhã, dia 20/02/2024, o Processo nº. 017724/2017 – TC entra em pauta de julgamento, prometendo punir culpados e reparar os cofres públicos.

De tudo, resta certo: a força, o desejo, o propósito, a origem, o patrocínio e o interesse da denúncia, cuja compreensão foi dada pelo líder francês Charles de Gaulle durante a Segunda Guerra Mundial, quando se aliou aos britânicos e aos americanos contra os nazistas, apesar das divergências políticas e ideológicas entre eles, dizendo: “Não há inimigos eternos, nem amigos permanentes, apenas interesses.”