A PARABOLA DO BAIACU E DA LULA

No oceano sustentável o mar e a pesca devem estar para peixe. Porém, dentre os vários animais vertebrados e aquáticos existem aqueles que são extremamente nocivos e perigosos a convivência, dentre eles se destaca o Baiacu, que é um peixe que intriga e amedronta muitas pessoas devido ao seu potencial venenoso. Além disso, o Baiacu carrega consigo a reputação que está intimamente ligada a uma toxina mortal chamada tetrodotoxina, presente em suas vísceras, pele e músculos.

Porém, no oceano existe também outas espécies, como a Lula, que são moluscos da classe dos cefalópodes, que vivem no mar e respiram por meio de brânquias.

Pois bem.

Numa parte do oceano, a disputa pelo poder sepultou os destinos da Lula.

É preciso lembrar que a Lula e o Baiacu eram amigos de longas datas, participavam de banquetes e dividiam muitas pérolas retiradas de dentro das ostras. Contudo, ambos eram submissos ao grande Tubarão-branco conhecido como o líder do oceano.

Assim, num dado momento no centro do oceano, a Lula amedrontada pela força do Tubarão-branco resolveu gritar contra sua exclusão e desprezo. Assim, reuniu-se com outros peixes de mesma espécie e tomou uma fração do poder, deixando o Tubarão-branco enfurecido.

A partir daí, o Baiacu criticado pelo Tubarão-branco pela perda do controle da Lula, coptou a Sereia que era um dos membros subordinados ao núcelo da Lula para que juntos e sob sua orientação produzissem provas para que a Lula fosse retirada do poder.

Assim, meticulosamente indicou a Sereia que colhesse as informações, captasse imagens, gravasse áudios e buscasse órgão de acusação marítima para contar a história da Lula e de seus desvios de pérolas.

E o que deu? a Lula foi afastada, presa e levada a peixaria para receber tratamento especial preventivo, retirando-lhe além do poder, sua liberdade, deixando-o por grande período com um anzol preso a boca.

Assim, o traceiro Baiacu foi ao encontro da Lula presa e usando um discurso de bom “amigo”, se dispôs a ofertar seus conhecimentos gratuitamente, dizendo que estava ali para lhe ajudar, inclusive corroborando o sentimento da Lula de não envolver mais ninguém, por óbvio, ele e o Tubarão-branco. Ao mesmo tempo, falou em espaços que a culpada não era da Sereia que denunciava, mas sim, da Lula que estava fazendo tudo errado, ou seja, protegendo a Sereia e enganando novamente a tola Lula.

Para o oceano e os terrenos, o Baiacu é um peixe manipulador, covarde, mentiroso, sem caráter, praticante de atos imorais e ilegais, traidor e um grande picareta. Sua ganância pelo poder tem criado uma legião de desafetos e uma trilha de destruição que cedo ou tarde vai consumir todos aos seu redor.

Fato é, que há muito tempo, o Baiacu tem promovido movimentos de migração e manipulação de outras espécies como os mamíferos, em especial a Ovelha, que parece hipnotizada pela toxina do Baiacu.

Em resumo, a Lula cometeu um erro mortal de confiar no Baiacu. Era preciso uma simples reflexão, em especial a lição de Mateus 26:23-25: “Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas; mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem! Seria melhor para ele nunca ter nascido.”

Foi assim o que aconteceu com a Lula. Que Deus proteja os seus e guarde-os, livra-vos de todo mal disfarçado de bem.