A RECEITA FEDERAL PAGA NESTA SEXTA-FEIRA (30) O 4º LOTE DE RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA 2024

Ao todo, mais de 5,34 milhões de contribuintes serão contemplados, no valor total de R$ 6,8 bilhões. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores. Os pagamentos serão feitos a partir de 30 de agosto. (veja abaixo como fazer a consulta)

Segundo a Receita Federal, 47.238 contribuintes domiciliados no Rio Grande do Sul (RS) foram priorizados e receberão suas restituições neste lote, devido ao estado de calamidade decretado no estado.

Do total, R$ 469,1 milhões referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade no recebimento. Veja abaixo.

15.077 idosos acima de 80 anos

84.659 contribuintes entre 60 e 79 anos

7.168 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

27.372 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

261.019 contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via PIX;

Outros 4.904.908 contribuintes que recebem a restituição neste lote não são prioritários.

g1