A REINVENÇÃO DE UM PREFEITO E DOS SEUS SECRETÁRIOS. COMO SERÁ O VELHO NOVO GOVERNO DE HÉLIO?

O maior desafio dos novos secretários e secretários adjuntos a serem nomeados pelo prefeito eleito de Guamaré, Hélio Willamy (PSDB), é colocar em prática o discurso de campanha, atendendo indiscriminadamente a população que acreditou e confiou no candidato que o prefeito Arthur apoiou.

Na verdade, ser secretário em Guamaré, não bastar ter vontade ou competência, tem que ler a cartilha do chefe e ainda fugir da reprovação da própria população, externada a galope nas redes sociais e grupos de WhatsApp.

Contudo, se 50% dos novos secretários vieram dos velhos secretários, o governo será fatalmente um novo desastre. Alguns secretários que não tem formação técnica e em sua passagem nada realizaram em favor do povo não tem o que reivindicar. Na verdade, à população já não aguenta mais esse tipo de nomeação política que se perpetuou no município.

O grande desafio dos novos secretários será ter uma visão global da cidade e de seus inúmeros problemas, que se acumulam ao longo dos anos e que precisam ser revolvidos em tempo. Assim, espera-se secretários atuantes, diligentes, comprometidos e autônomos, mesmo que autonomia não seja a cara do novo velho chefe do executivo.

Se os 38 secretários e adjuntos se detiverem tão somente a bajulação e submissão, com certeza não estarão contribuído para tirar o município do caos, uma vez que é impossível que o prefeito Hélio consiga sozinho recuperar o município, mesmo sendo ele seu maior algoz.

Da vice-Prefeita, que tem como maior atributo político ser filha de João Pedro Filho, portando, irmã de Mozaniel Rodrigues “adversário” do próprio Hélio, só resta esperar sua contribuição para o melhoramento da vida da população.

Fico aqui na torcida para que o novo prefeito possa ter a sabedoria e a sanidade de saber escalar um bom time para tentar amenizar o sofrimento do nosso povo que foi causado por ele mesmo.

Esse desafio não se limita somente ao processo de escolha dos secretários de governo, mas, também, em cada decisão do prefeito eleito venha tomar, agradando uns e desagradando outros.

Há quem afirme que o prefeito eleito Hélio continuará com o mesmo time do prefeito Arthur Teixeira, mas há outros que garantem que a caneta tá cheia de tinta tanto para exonerar como nomear novos personagens.

O que nos resta é aguardar, o portal estará com o ouvido no chão e atento as nomeações para formar opinião, trazendo para o conhecimento da população cara e crachá de cada um, assim como sua formação técnica ou política.

NOTA DO BLOG

O sofrimento da população todos já sabem, mas, imagino a angustia e ansiedade daqueles secretários e cargos comissionados que não fizeram ou desempenharam precariamente suas funções, que maltrataram o povo, foram arrogantes e soberbos no exercício de suas atribuições.

Se esses ficarem fora do poder ou não forem lembrados na primeira hora, carregarão sob os ombros o peso da decepção e a humilhação pública, como reflexos de suas próprias ações.

Será uma série com vários episódios e temporadas, aguardemos….