A SIMPLICIDADE DE MANÚ: UM EXEMPLO DE DEDICAÇÃO E VERDADE

Já dizia Samara Cirino: “Fotografar é fazer de um instante uma eterna recordação.” E foi exatamente isso que aconteceu na última sexta-feira, quando nossas lentes capturaram a imagem de Manoel Nascimento de Morais Filho, mais conhecido como Manú. Filho de Guamaré, ex-vereador e atual Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Energia, Manú é um exemplo vivo de humildade e espírito público.

A cena era simples, mas carregada de significado: Manú deixando a secretaria após um dia intenso de trabalho. Sua postura discreta e sua dedicação ao serviço público chamam a atenção de todos que o conhecem. Ele não é apenas um gestor; é um cidadão comum que se mistura à comunidade, ganhando o respeito e a admiração da população pelos serviços prestados.

Manú é conhecido por sua abordagem inclusiva e por manter as portas da secretaria sempre abertas. Ele ouve as demandas da população, acolhe sugestões e trabalha incansavelmente para atender às necessidades de quem busca capacitação no mercado de trabalho. Mesmo com uma equipe reduzida e com poucas condições necessárias para atender a população.

Diferente de muitos, Manú não é um gestor que aparece apenas na quarta e abandona o município na quinta. Ele mora e vive em Guamaré, cumprindo seu expediente diariamente e demonstrando um compromisso inabalável com a comunidade. Sua dedicação é um reflexo de suas origens e de sua trajetória pública, que têm servido de exemplo para outros secretários do governo.

Filho de seu Nascimento e Dona Maria do Socorro, Manú carrega consigo os valores de sua família e os aplica em sua vida pública. Sua simplicidade é sua maior força, e seu exemplo é um lembrete de que o verdadeiro espírito público está em servir com humildade e verdade.

Aqui entre nós, é impossível não reconhecer o impacto positivo que Manú tem exercido. Sua história é uma prova de que a simplicidade e o compromisso é a principal característica daquele que abre as portas do público para incluir, inclusive, os excluídos.

