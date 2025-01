A SÚPLICA DO OPRMIDO E A FALTA DE PIEDADE DO OPRESSOR

Está difícil pagar as contas do aluguel, da energia, da água, está complicado comer. Não dá para ficar em silêncio quando sabemos que alguém está sofrendo, quando um povo está sofrendo, porque sofremos juntos.

Só de pensar no abandono, me dá tontura, fico trêmulo e me lembro do que dizia Che Guevera: “Se você é capaz de tremer de indignação a cada vez que se comete uma injustiça no mundo, então somos companheiros”.

Não é só neste momento que sinto isso, mas em todos os momentos que me lembro das pessoas passando fome diariamente em Guamaré e, principalmente, tendo que pedir socorro para o responsável pela miséria que assola o município. É como pedir ao carcereiro, para lhe livrar da prisão.

O desespero de um popular que usou as redes sociais para pedir socorro tomou os grupos de WhatsApp de Guamaré. A pessoa intitulada Maria, empregada da Promove relatou seu triste momento, momento em que pede ao culpado do caos vivido piedade, compaixão pelo próximo. Vejamos:

Carta aberta para o prefeito Hélio Willamy

“Caro senhor prefeito, venha aqui expressar minha fome de alimentos, há 3 meses sem pagamentos, já não sei mais o que fazer para alimentar meus filhos de 10, 8 e 2 anos. Não tenho comida, minha Luz está cortada e o meu aluguel está em atraso a beira de ser dispensada e se isso acontecer para onde vou com os meus filhos? Sou sua eleitora a anos e sei que vc não compactua com essa situação porém deixou acontecer, infelizmente venho aqui apelar por sua compaixão de ser humano e temente a Deus. Não só por minha família e sim por todas que estão nessa situação. Pague os nossos salários atrasados para que possamos alimentar o nossos filhos. Você como filho e como pai sabe bem como é não ter o que dá aos seus filhos, faça valer o nome de Deus em sua boca”. Atenciosamente: Maria, funcionária da promove.

Infelizmente Guamaré virou uma faixa de Gaza, onde já perdemos a esperança do meteoro chegar, ele não vem… e a situação do povo é degradante, humilhante e suplicante, tudo acontecendo sem piedade pelas mãos do opressor, que o próprio povo chama Hélio do Povo.