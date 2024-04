A VERDADE APARECEU: VIÚVA DE JOÃO PEDRO SE FILIOU AO PP DE MOZANIEL

“A mentira só fica enquanto a verdade não aparece”.

O velho jargão nunca foi tão vivo em Guamaré, especialmente quando imagens de Maria do Socorro, mas conhecida por dona Socorro, viúva do ex-prefeito João Pedro Filho, revelaram sua filiação ao PP do seu filho Mozaniel Rodrigues.

O fato traz duas demonstrações:

A primeira, retira o véu e a derruba a máscara daquele que fez declaração politiqueira, apoiada em interesses pessoais, em troca de favores e poder, anunciando um suposto embarque no sistema de governo da família de João Pedro Filho.

A segunda, a certeza de que a família de João Pedro Filho não se curvará a situação, em favor do grupo político que tenta se perpetuar no poder em Guamaré.

Dona Socorro é uma mulher família, guerreira, corajosa, de palavra, que sempre esteve ao lado do seu saudoso esposo e seus ideais.

A notícia de sua filiação somente reforçou a verdade que todos sabiam. E, por outro lado, enxotou a falsidade pregada por aquele que aposta na desagregação, na execração da fidelidade e na destruição da família anunciando uma adesão que nunca se cogitou.

A matriarca se filiou ao PP, externando seu apoio total ao projeto dos seus filhos: Mozaniel Rodrigues e Márcio Randes, respectivamente pré-candidatos a prefeito e vereador nas eleições deste ano, ambos únicos e legítimos representantes da família de João Pedro Filho.

Aos 78 anos, o ato de Dona Socorro foi uma demonstração de respeito e consideração ao seu povo. O fato de não mudar de lado e se manter alinhada as ideias que sempre pregou, representa um gesto de coragem e resistência.

Ora, se nem mesmo Jesus escapou da mentira e traição, o que dirá Dona Socorro, o que dirá nós…