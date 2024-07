ABELARDO NETO É OFICIALIZADO COMO CANDIDATO A PREFEITO DE ALTO DO RODRIGUES

A União Brasil oficializou, no ultimo sábado (20), a pré-candidatura do vice-prefeito Abelardo Neto, encabeçando a chapa majoritária, tendo como vice Nayra Wilza, do PSDB, que também realizou sua convenção na quadra da escola municipal Walfredo Gurgel.

No ato que reuniram militantes e líderes governistas, também foram homologadas as pré-candidaturas dos postulantes a Câmara Municipal, com duas nominatas.

O evento foi marcado pela presença do ex-prefeito por 6 vezes, Abelardo Rodrigues, que fez um discurso contundente. O grupo acredita na forca da união e levará suas propostas durante a campanha eleitoral.

Toni Martins