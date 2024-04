AÇUDE GARGALHEIRAS, EM ACARI, ‘SANGRA’ APÓS 13 ANOS

O açude Marechal Dutra, conhecido como Gargalheiras, finalmente atingiu sua cota máxima na noite desta quarta-feira 3. É a primeira vez que a “sangria” acontece no reservatório desde 2011.

Localizado em Acari, o açude comporta 44.421.480,38 m³ de capacidade. Com a sangria, as águas seguem agora pelo Rio Acauã em busca da Barragem Passagem das Traíras, em Jardim do Seridó.

O número de visitas tem aumentado ao reservatório nos últimos dias. O reservatório virou atração para moradores da região, que têm realizado vigílias na região à espera da sangria.

AgoraRN