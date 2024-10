ADRIANO DIÓGENES: GRATIDÃO E COMPROMISSO COM GUAMARÉ

Nota de agradecimento

Meus amigos e minhas amigas,

Hoje, nosso coração está cheio de gratidão! É com enorme satisfação que agradecemos pelos quase 4 mil votos que recebemos nesta jornada eleitoral. Cada voto representa confiança, esperança e o desejo de uma transformação verdadeira. Agradecemos imensamente a cada um de vocês que dedicou seu tempo, sua energia e sua crença em nossa campanha.

Há apenas 7 meses, decidimos encarar esse desafio e, com muito empenho e determinação, formamos um grupo de pessoas incríveis, comprometidas com os valores que acreditamos e com o sonho de construir um futuro melhor para todos. Juntos, enfrentamos adversidades, aprendemos a cada passo e fortalecemos nossa causa.

A caminhada foi árdua, mas também cheia de momentos de alegria e união. Foram dias intensos de trabalho, ouvindo a população, visitando casa a casa, dialogando com pessoas de todas as esferas. O carinho e o apoio que recebemos ao longo dessa trajetória foram o combustível que nos impulsionou e nos deu forças para continuar até o fim.

Esse resultado não é apenas meu, é de todos nós. Nossa campanha foi construída com a colaboração de um time forte e dedicado, que trabalhou incansavelmente, e de cada um de vocês que acreditou e contribuiu para que chegássemos até aqui.

Nossa candidatura trouxe às ruas de Guamaré a verdade e discutiu com muita responsabilidade medidas necessária para o enfrentamento dos problemas crônicos que nossa cidade enfrenta, tais como: falta de água, déficit habitacional, melhorias na saúde e educação e geração de emprego e renda.

Este é apenas o começo. A luta continua e, com a força que recebemos de vocês, seguiremos firmes em nossa missão de fazer a diferença. O futuro é promissor, e estamos mais motivados do que nunca para seguir em frente, buscando sempre o melhor para nossa cidade e para todos os cidadãos.

De coração, nosso mais sincero MUITO OBRIGADO!

Com carinho e compromisso,

Adriano Diógenes