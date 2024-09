ADRIANO E LISETE ARRASTA MULTIDÃO NAS RUAS DE GUAMARÉ

Na noite do sábado (14), a cidade de Guamaré foi marcada por uma grande movimentação política que tomou as ruas da cidade, como muito entusiasmo e esperança.

Homens, mulheres, jovens e crianças vestidos de verde e branco, com bandeiras e cartazes nas mãos, com rostos pintados e outros adereços, mostraram empolgação e alegria, registrando uma das maiores mobilizações politicas já vistas no município.

O evento, que já era aguardado com grande expectativa superou todas as projeções. A movimentação começou em frente ao ginásio poliesportivo e percorreu as ruas da cidade com destino ao largo do mercado público. À medida que Adriano e Lisete caminhava o número de pessoas aumentava, transformando o movimento no verdadeiro mar de gente.

O ponto alto da noite foi o encerramento no centro da cidade, com um grande comício que emocionou o público presentes. Discursos empolgados marcaram a ocasião, e Adriano destacou a importância da união e da força do povo para mudar Guamaré.

Chamou atenção que no local do comício o povo não arredou o pé para escutar Adriano e Lisete, mostrando que o ponto principal do evento era escutar as propostas que irão salvar Guamaré do caos.

O evento contou com a presença do Deputado Nelter Queiroz, que ressaltou o trabalho prestado por Adriano e as qualidades que o credencia para voltar a prefeitura de Guamaré. Falou do jogo baixo dos governistas que sem argumentos, partem para o ataque pessoal no objetivo de tentar enganar novamente o povo.

Em parte da sua fala Adriano, disse: “Eles queria saber onde estavam o povo da mini oposição, só esqueceu que o povo livre de Guamaré é a grande oposição da cidade, e esse povo está com Adriano Lisete. Aqui estão só uma parte, porque a outra parte eu não mostro não, a outra parte vai tirar o amarelo no dia 6 de outubro e vai está de verde”. Comentou.

Para quem não pode estar presente por ameaças, perseguições e opressões, o que vem sendo arma utilizada pelo governismo nessa campanha, perdeu a oportunidade de vivenciar um dos melhores momentos políticos vividos nesse pleito e testemunhar o sentimento de mudança que terá o dia 6 de outubro de 2024, rompendo correntes e mordaças que prendem o povo de Guamaré.

